Ammodernati gli impianti sportivi. Balloni: "Strutture di alto livello"

Durante l’estate sono stati svolti importanti lavori di ammodernamento agli impianti sportivi di Follonica, ovvero il Baldaccheri in via dell’Albatro e il Nicoletti in via Sanzio, oltre allo stadio Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano.

"Nell’impianto Baldaccheri di Follonica – annuncia il presidente, Paolo Balloni – numerosi interventi sono stati effettuati per migliorare l’accoglienza e la sicurezza. A partire dalla riqualificazione del manto erboso e rifacimento completo della recinzione, l’installazione di nuovi pali con protezioni per garantire la sicurezza dei giocatori, la verniciatura delle strutture in blu, in linea con l’identità della società, la piantumazione di 50 oleandri lungo il perimetro e la sistemazione delle porte da gioco e creazione di spazi dedicati in vista dell’accoglienza della società del Follonica Senzuno, in Terza Categoria".

Al Capannino, ovvero l’impianto Nicoletti di via Sanzio a Follonica, "è stata fatta la pulizia generale e sistemazione delle strutture in previsione della stagione estiva – prosegue Balloni –. Abbiamo ospitato per 50-60 bambini nel campo estivo, con la supervisione degli istruttori, che ringraziamo per professionalità e dedizione. Oltre alla manutenzione del ’Campo C’ con sabbiatura e concimazione".

Per quanto riguarda il Malservisi-Matteini, "è stata effettuata la riverniciatura completa delle strutture in un elegante blu, con l’aggiunta della scritta dello sponsor Nuova Solmine – dice Balloni –. Abbiamo sistemato le panchine, realizzato una nuova segreteria e, al contempo, spostato e migliorato la sala stampa. Oltre alla manutenzione dell’impianto e cura del manto erboso".

"Gli interventi realizzati ci permettono di offrire impianti più sicuri, funzionali e belli – chiude il presidente –. Siamo pronti ad affrontare la nuova stagione con entusiasmo, consapevoli di poter contare su strutture di alto livello".