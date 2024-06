Amiata Piano Festival. Si apre con "Baccus"

Quando la grande musica si fonde con un territorio genuino e ancora molto da scoprire allora nasce una magia. Torna una nuova edizione dell’"Amiata Piano Festival" e come è nello stile di questa prestigiosa kermesse artistica lo fa con grande stile e grandi musicisti. L’appuntamento, come sempre, è al Forum Fondazione Bertarelli da oggi al concerto natalizio del 7 dicembre con quattro intensi week end per i quali il celebrato pianista Maurizio Baglini e la creativa violoncellista Silvia Chiesa hanno creato percorsi di grande spinta innovativa ed appeal trasversale.

Le proposte di quest’anno vanno da un raro impaginato in omaggio a Giacomo Puccini ad ensemble d’occasione tra pianoforte, archi, percussioni fino al sax, da Astor Piazzolla a Ezio Bosso, dalla prestidigitazione in musica all’enogastronomia per musica vocale, dalla riscoperta di grandi donne dimenticate come la compositrice Louise Farrenc alle musiche che il grande Nino Rota scrisse per i lavori di per Eduardo de Filippo. Si tratta di un vero défilé dell’anima di Amiata Piano Festival per prepararsi al ventesimo compleanno della rassegna che ha cambiato il volto della sua campagna toscana.

Dopo il dialogo e il concerto del 22 maggio, il festival aprirà ufficialmente la stagione questo weekend con due appuntamenti imperdibili e di grande livello musicale. Il festival aprirà ufficialmente la stagione oggi e domani con il primo ciclo di concerti "Baccus".

Oggi "Ritmi d’Archi&Percussioni" grazie all’essemble formato per l’occasione da Sonig Tchakerian violino, Silvia Chiesa violoncello, Maurizio Baglini pianoforte, Saverio Tasca, Christian Del Bianco e Vittorio Ponti percussioni. Domani "Tango Nostalgia", protagonisti dell’Amiata Piano Festival Fabio Furia bandoneon e Marco Schirru pianoforte. L’appuntamento con "Euterpe" cioè con il secondo capitolo del Festival è da giovedì 25 a domenica 28 luglio.

Chiuderà l’estate "Dionisus" da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre. È in programma per sabato 7 dicembre il concerto finale di un anno che sarà da incorniciare.