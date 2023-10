Ambulatorio Infermieristico del Puntone, Aperto Fino a Fine Anno

L’ambulatorio infermieristico del Puntone resterà aperto fino a fine anno. Dopo l’estate dunque l’ambulatorio per tutte le visite chiuderà i battenti il 31 dicembre. Lo ha deciso proprio in questi giorni l’Amministrazione dopo l’ottimo riscontro che l’iniziativa ha avuto da agosto a settembre. I principali servizi offerti nell’ambulatorio riguarderanno le prestazioni di primo soccorso, le rilevazioni dei parametri vitali, la rimozione di punti di sutura, la medicazione ferite, le iniezioni intramuscolari e endovenose, l’inserimento o la rimozione del catetere vescicale. Da adesso l’ambulatorio sarà dotato anche di un monitor che permetterà all’operatore, oltre a rilevare i parametri vitali, di poter fare l’elettrocardiogramma (Ecg) per valutare il reale stato di salute della persona e prendere così decisioni appropriate, riuscendo a garantire una corretta assistenza.