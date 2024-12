Altro raid alla sala Eden: "Più sicurezza"

Quarto furto. Che fanno sei considerando anche quelli al Cinghialino. E’ un Natale davvero amaro per la sala Eden, il locale storico grossetano che si trova sulle Mura. Gestito dalla Cooperativa Uscita di Sicurezza, in questi giorni delle festività ha ospitato varie feste: dopo aver mangiato al ristorante infatti, è possibile anche fermarsi per una serata danzante in compagnia. Insomma, uno dei locali che in questo periodo vanno per la maggiore. Anche per i malviventi, però. Dal giorno della sua riapertura, infatti, i furti con spaccata sono ormai all’ordine del giorno. L’ultimo, in ordine di tempo, proprio l’antivigilia di Natale. Anche questa volta il bottino è stato minimo: qualche spicciolo di fondo cassa, una decina di birre e vini scomparsi, il tablet e la cassa spaccata. E soprattutto l’ennesimo danno alla porta antipanico che è stata divelta per far entrare i ladri. "Ormai la situazione è fuori controllo - inizia Enrico Macchi, uno dei dipendenti che lavorano alla struttura - Non sappiamo più davvero cosa fare. Ogni furto ci costa diverse migliaia di euro per ripristinare le porte e ricomprare quello che ci viene portato via. Abbiamo anche lasciato anche delle bottiglie di birra fuori da locale per scoraggiare chi vuole entrare. In alcune occasioni, a diversi ragazzi che frequentano le Mura fino a tardi, abbiamo anche dato da mangiare un piatto di pasta. Ma non è servito a nulla". Macchi chiede più controlli: "Ci sono le telecamere del Comune. Speriamo che abbiano ripreso i responsabili. Ci piacerebbe che ci fossero più controlli in questa zona, perchè di notte è la terra di nessuno". Intanto i carabinieri hanno raccolto l’ennesima denuncia dei vertici della Cooperativa Uscita di Sicurezza.