La mancata quiete dopo la tempesta. Dopo il maltempo ci sono le critiche: "Rifiuti in mare”

Monte Argentario (Grosseto), 29 ottobre 2024 – Il maltempo ha lasciato strascichi non solo per i danni creati, ma anche per il fango presente in mare e alcuni punti dove si è accumulata la spazzatura, come nei fossi. A farlo presente è il consigliere di minoranza Walter Capitani.

“La mia preoccupazione è che, se viene lasciato tutto così com’è, possa portare qualche malattia o cose del genere – dice –. Sono aumentati i topi, e poi la melma è ben visibile. L’Autorità Portuale deve darsi da fare, spero che dal Comune siano arrivati dei solleciti. I pescherecci si trovano in mezzo ad animali morti e fango. Per quanto riguarda i fossi, la pulizia non viene fatta spesso, ma al momento c’è una situazione allucinante, con detriti e sporcizia portati dall’acqua. Plastica e spazzatura di ogni tipo, addirittura bombole del gas. Se dovesse arrivare un’altra ondata di pioggia come quella di qualche giorno fa il rischio è che i danni siano pesantissimi. Da cittadino, ma anche da consigliere comunale e provinciale, sono molto preoccupato. Sono ovviamente operazioni che non può fare direttamente il Comune, ma l’amministrazione deve fare pressione su Autorità Portuale e il Consorzio di Bonifica”.

Capitani chiede anche attenzione “da parte dei cittadini, perché se troviamo questa spazzatura nei fossi è perché qualcuno getta rifiuti dove non dovrebbe – dice –. Sull’ambiente purtroppo non funziona nulla. Non vedo pressioni sull’Ato e su Sei Toscana. Quest’anno al Comune sono arrivati 6 milioni di euro da pagare, ma ho paura che il prossimo anno aumenteranno. Anche sulla raccolta differenziata non vedo la capacità di risolvere questi problemi”.

Andrea Capitani