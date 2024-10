Allagamenti e disagi. Nubifragi nella zona sud. Problemi ad Albinia. Cade un pino a Orbetello

Il maltempo ha colpito anche in Maremma. Soprattutto nella zona sud. Il nubifragio si è abbattuto nella zona nel primo pomeriggio di ieri, soprattutto Orbetello (dove sono caduti 44 millimetri di pioggia nelle ultime 3 ore) e a Marsiliana, nel comune di Manciano, (21 millimetri). È stata chiusa la strada provinciale 161 interrotta tra Terrarossa e Santa Liberata, andando verso Porto Ercole. La strada è allagata e un’auto che stava transitando nella zona è rimasta bloccata. La strada è momentaneamente impraticabile e quindi chiusa al traffico. Traffico rallentato anche a Neghelli per il fango sulla carreggiata.

Un grosso pino è caduto sulla strada Lungo Lago dei Pescatori. Per togliere i detriti sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco. Allagamenti comunque in tutto il Promontorio, da Poggio Pertuso fino alla strada provinciale della Feniglia. Le precipitazioni hanno continuato ad interessare anche la parte meridionale della provincia di Grosseto con cumulati minori sulle zone interne. Problemi anche ad Albinia dove è chiuso il sottopasso dell’Aurelia. Allagamenti nel piazzale del campo sportivo ma anche in alcune vie della frazione che sono impraticabili. Nel centro di Orbetello l’impianto "Acque Chiare" è in difficoltà a causa del forte accumulo pluviometrico.

Allagamenti anche sul ponte del fiume Albegna. Il personale di Protezione Civile della Cri "Costa d’Argento" e della Misericordia di Albinia, coadiuvati dalla Protezione Civile di Orbetello, è presente su tutto il territorio comunale di Orbetello per monitorare la situazione e, soprattutto, pronto ad intervenire in caso di necessità.