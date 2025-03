Alloggi residenziali in crescita. Ristrutturate 5 case popolari: "Presto la nuova graduatoria"

SANTA FIORASono state ristrutturate 5 case popolari nel comune. Una a Selva, una a Bagnolo e tre a Santa Fiora che adesso sono disponibili per accogliere le famiglie che ne hanno fatto richiesta tramite la partecipazione al bando dell’Epg. Nei giorni scorsi il presidente dell’Epg che è la società partecipata di proprietà dei 28 Comuni della provincia di Grosseto che gestisce per conto di quest’ultimi l’intero patrimonio edilizio Erp, Mario Pellegrini ha fatto visita alle abitazioni. Il sopralluogo è avvenuto con il sindaco, Federico Balocchi e il consigliere comunale Claudio Pantaloni. A breve sarà pubblicata dall’Epg la graduatoria degli aventi diritto e si potrà procedere con l’assegnazione.

"Il sopralluogo agli alloggi di Santa Fiora – spiega il presidente di EPG Mario Pellegrini- come già è stato fatto in altri Comuni della provincia, si pone l’obiettivo di verificare la condizione delle abitazioni prima della loro assegnazione. Nei prossimi mesi l’Epg pubblicherà la graduatoria per procedere entro la primavera alla consegna delle case agli aventi diritto che ne hanno fatto richiesta". "A Bagnolo è presente una sesta unità immobiliare di proprietà del Comune – spiega il consigliere comunale Claudio Pantaloni - riservata a dare ospitalità ai nuclei familiari per periodi brevi, nei casi di emergenze particolari, legate ad esempio alle calamità naturali. Nel complesso si tratta di una buona risposta all’emergenza abitativa nel nostro territorio". "In questi anni, in stretta sinergia con l’Epg – sottolinea il sindaco Federico Balocchi – il Comune di Santa Fiora si è impegnato per aumentare il numero di case popolari disponibili in modo da soddisfare l’atavica richiesta presente sull’Amiata. Così nel 2023, grazie ad un finanziamento della Regione Toscana di 700mila euro abbiamo acquistato gli alloggi di Selva e Bagnolo che si vanno ad unire a quelli già utilizzati del capoluogo. Inoltre, con una parte delle risorse è stato possibile procedere ad una loro profonda ristrutturazione curata dall’Epg, provvedendo anche agli interventi di efficientamento energetico. Un ringraziamento speciale va al presidente Mario Pellegrini e a Cristina Bizzarri, consigliera di amministrazione di Epg Spa, con delega per la zona amiatina, che ha seguito tutti i lavori facendo da collegamento tra Comune ed Epg".