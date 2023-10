Allerta meteo. Scuole chiuse in tre comuni

Scatta l’allerta meteo arancione e i comuni di Follonica, Scarlino e Gavorrano hanno deciso, per la giornata di oggi, di tenere chiuse le scuole. La decisione è stata presa dopo una riunione che si è tenuta questo pomeriggio tra il sindaco di Follonica e i sindaci e le sindache dei Comuni limitrofi insieme alla protezione civile e al Consorzio Lamma. Scuole chiuse anche a Castiglione della Pescaia ma per via del ponte di Ognissanti. I Comuni delle colline del Fiora e quelli delle Colline metallifere invece hanno deciso di tenere le scuole aperte perché il maltempo dovrebbe arrivare a partire dalle 17, quindi a scuole già chiuse. Per tutta la giornata di oggi la Protezione civile ha emesso un codice arancione per rischio idraulico, idrogeologico e temporali forti valido per tutta la giornata di oggi per tutte le province toscane con l’eccezione delle zone Val Tiberina, Casentino e Valdichiana per le quali è stato emesso un codice giallo. Nella zona nord della provincia i forti temporali dovrebbero giungere fin dalle prime ore del mattino. A mezzanotte di ieri è stato aperto il Centro Operativo Comunale di Grosseto per monitorare il maltempo di oggi.