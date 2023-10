Allattamento materno a Grosseto: incontri con le mamme donatrici e Asl Toscana Sud Est

L’Asl Toscana Sud Est aderisce alla Settimana mondiale per l’allattamento materno (Sam), fino a sabato, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica richiamando l’attenzione ogni volta su un aspetto diverso dell’allattamento: "Allattamento e lavoro, tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie", il tema lanciato dalla World alliance for breastfeeding action (Waba) per il 2023. Su tutto il territorio della Sud est sono in programma una serie di eventi. In tutte e tre le province, il personale dell’Area materno infantile indosserà per l’intera settimana la maglietta del Mami (Movimento Allattamento Materno Italiano), a sostegno dell’allattamento. Con il sostegno delle ostetriche dei consultori Asl, le mamme peer dell’associazione grossetana Mia (Mamme insieme per l’allattamento), operativa dallo scorso aprile, organizza quattro incontri con le mamme della zona per un confronto sul tema proposto quest’anno per la Settimana e per mettersi a disposizione per consigli, indicazioni, supporto relativo alla pratica di allattare in generale. Oggi dalle 10.30 e venerdì alle 16.30, libreria Altrimondi, via Albereta, Follonica. E venerdì parteciperanno anche le ostetriche del consultorio e dei asili nido di Follonica. Sabato alle 10, libreria e giocattoleria Madamadoré, via dell’Unione, Grosseto.

"Si tratta di un’importante novità a favore delle mamme che decidono di donare il proprio latte – commenta la dottoressa Susanna Falorni, direttrice Pediatria e Neonatologia del Misericordia - Raccogliere il latte a casa e poter contare sul ritiro da parte della Asl rende ancora più semplice la donazione e può rappresentare un incentivo a iniziare. Il servizio offre tutte le garanzie del caso: é organizzato con mezzi certificati e attrezzati per assicurare il mantenimento della catena del freddo e l’integrità del latte".