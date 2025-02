Allarme sicurezza. Rissa in pieno centro

Rissa in pieno centro a Castel del Piano e la sindaca Cinzia Pieraccini (nella foto) oggi incontra le Forze dell’ordine. L’episodio è accaduto in via della Croce, quando ancora il centro della cittadina era molto frequentato. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni l’episodio avrebbe coinvolto diverse persone che hanno iniziato a tirarsi bottiglie e sedie. Sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni passanti, e la situazione è tornata lentamente alla normalità. Molte le persone ideintificate dai militari.

"Non conosco nel dettaglio l’episodio – spiega Pieraccini – ecco perché incontrerò le Forze dell’ordine. La nostra amministrazione però, al di là del singolo fatto di cronaca, tratta il tema della sicurezza al pari di tutti gli altri temi, ponendo attenzioni e progettualità. Non si può parlare di sicurezza ad orologeria né utilizzare l’argomento indebitamente per motivi diversi dalla ricerca di soluzioni. Sono processi che richiedono una costruzione organizzate e razionale".

Per Pieraccini la sanità, la scuola, la tutela della sicurezza fanno parte della strategia sulla quale basare lo sviluppo. "È per questo che le azioni messe in campo in questi mesi – prosegue – sono state decise, specifiche e coordinate con le massime autorità. È in corso l’installazione delle telecamere Targa manent nei 4 punti di accesso al paese che permette di avere una costante visione degli ingressi e delle uscite. Dai tavoli con Prefettura e Questura sono usciti i protocolli per la costituzione per la prima volta a Castel del Piano, del Controllo di Vicinato, che stiamo finendo di mettere a punto".

Il regolamento di Polizia urbana sta per essere implementato con il cosiddetto "Daspo urbano", ossia la possibilità da parte del sindaco di impedire l’accesso a chi è stato protagonista di risse o azioni violente, a certe aree del paese. "Sono visibilmente aumentati i controlli delle Forze dell’ordine sul territorio – commenta Pieraccini – e si mantiene costantemente alta l’attenzione sulla richiesta effettuata dai sindaci e dai cittadini, con la raccolta di moltissime firme, per il ripristino della Compagnia dei carabinieri ad Arcidosso, che permetterebbe di programmare un lavoro costante".

Nicola Ciuffoletti