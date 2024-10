Allagata la strada provinciale 161 tra Santa Liberata e Terrarossa

Numerosi problemi per tutta la giornata di ieri nel comune di Monte Argentario a causa del temporale autorigenerante che si è abbattuto sul promontorio sin dalla serata di mercoledì. Tanta acqua – quasi 60 millimetri caduti solo nella giornata di ieri – e apprensione per i fossi del Campone a Porto Santo Stefano e quello del Pozzarello dove, a causa delle forti piogge, si sono creati due torrenti come non si vedevano da tanti anni. Fiumi per le strade dei paesi, disagi e allagamenti sulla sede stradale inoltre sulle strade provinciali che dal comune di Orbetello conducono a Porto Santo Stefano e Porto Ercole: la strada provinciale 161 tra Santa Liberata e Terrarossa (riaperta in serata) si è completamente allagata, con disagi anche per chi, con la propria vettura, è rimasto bloccato a causa dell’innalzamento del livello sul manto stradale. Strada bloccata anche nel tratto che da Terrarossa conduce a Porto Ercole. A lavoro gli uomini della Provincia per tutto il pomeriggio di ieri, che hanno chiuso le strade al passaggio delle auto, mentre anche sulla strada della Giannella sono stati registrati allagamenti che hanno reso problematica la circolazione.