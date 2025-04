Alla scoperta delle opere di Tavarnesi

GROSSETOUltimo giorno per la mostra d’arte dello scultore Luca Tavarnesi (foto). Oggi si conclude la tre giorni, presso la Galleria Agaf, in via Mazzini 61 a Grosseto, della mostra "La mia Maremma". Oggi, dalle 17 alle 20 ultimo momento per osservare le opere di Tavarnesi, scultore grossetano, che ha scoperto la scultura in modo istintivo, sentendo l’intimo bisogno di entrare in contatto con la materia, di plasmare e modellare l’argilla. Le sue opere, apprezzate da parte del pubblico e critica in occasione di precedenti mostre, sono ispirate dai paesaggi senza tempo e dal mondo faunistico della Maremma e cercano di catturare l’essenza del territorio che, con la sua bellezza cruda e incontaminata, racconta storie di uomini, animali e natura.

La mostra sarà contornata da alcuni dipinti di artisti Agaf, con tematiche raffiguranti proprio il territorio maremmano.Sono stati tre giorni molto interessanti nella Galleria Agaf di via Mazzini dove a dare il via alla mostra nei giorni scorsi era stata la critica d’arte Giuseppina Scotti. Non resta che approfittare della giornata di festa per trascorrere qualche momento tra le opere di Tavarnesi che ci raccontano la sua visione della nostra Maremma.