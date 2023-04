Alla fiera del Madonnino "lezioni" di olio buono e anche show cooking

Lezioni gratuite per imparare a riconoscere un olio Evo certificato da una delle tante versioni di bassa qualità e low cost ma anche, attraverso divertenti show cooking, imparare a valorizzarlo in cucina per dare sapore ed identità a piatti e ricette con un occhio al benessere e alla nostra salute. Alla Fiera del Madonnino, da domenica a martedì, si va a scuola di olio extravergine di oliva con le master-class e le attività organizzate dal Consorzio di Tutela dell’Extravergine Toscano Igp nell’ambito dello spazio di Casa Coldiretti.