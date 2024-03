Algoritmi genetici. Massimo dei voti per la laurea di Sara

Sara Carletti si è laureata con il massimo dei voti nell’Università di Roma Tre in Scienze Politiche per la Società digitale. La giovane grossetana ha riportato la votazione di 110 con lode, discutendo una tesi in big data e machine learning dal titolo "Gli algoritmi genetici per l’analisi delle serie storiche", con relatore il professor Domenico Cucina e correlatore la professoressa Monica Autieri. Alla dottoressa Carletti, le congratulazioni e i migliori auguri da parte della redazione de La Nazione.