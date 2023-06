Alessandro Vongher salva l'antico Gozzo "Perla" durante l'Argentario Sailing Week

L‘antico Gozzo che l’altra settimana solcava dolcemente le acque dello stadio del Turchese a Porto Santo Stefano durante l’Argentario Sailing Week è di Alessandro Vongher, bravissimo armatore che lo ha salvato: imbarcazione ammirata forse più di quelle a vela d’epoca per la sua eleganza e rispetto della tradizione. “Perla”, questo è il suo nome ed la denominazione perfetta per il mare delle sette perle dell’Arcipelago Toscano, le isole nate dalla rottura della collana di perle regalata da Paride ad Afrodite, in seguito la Venere romana.