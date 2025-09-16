L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L’Italia sia solida con la Nato
Grosseto
CronacaAlbinia, taglio del nastro per la scuola
16 set 2025
MICHELE CASALINI
Cronaca
Albinia, taglio del nastro per la scuola

ORBETELLOEvento storico per Albinia: inaugurata la nuova scuola elementare nel primo giorno del nuovo anno scolastico. È stato un momento storico per Albinia: ieri mattina, in concomitanza con il primo giorno di rientro a scuola, è stata inaugurata la nuova scuola elementare del paese, un’opera tanto attesa dalla comunità. Con un investimento di circa 6 milioni di euro, il nuovo plesso scolastico ha finalmente visto la luce. Nei giorni precedenti l’apertura, il sindaco Andrea Casamenti e l’assessore ai lavori pubblici Roberto Berardi, insieme a Luca Carretti e Chiara Piccini, hanno effettuato un nuovo sopralluogo per accertarsi che tutto fosse pronto per accogliere al meglio alunni e insegnanti, compresi arredi, aule didattiche, materiale scolastico. L’edificio, ampio, moderno e funzionale, responsabile del progetto l’ingegner Lica Carretti, è stato completato nei minimi dettagli. Anche l’area esterna è stata sistemata e pulita, compresa la strada di accesso, che è stata rifatta per garantire piena accessibilità. È stata realizzata anche un’area parcheggio dedicata al personale scolastico. All’interno, è stata installata una cucina moderna che garantirà un servizio mensa efficiente e di qualità. Sono stati previsti anche spazi per le attività ricreative dei bambini, una sala giochi e ambienti dedicati al corpo docente. Circa 300 persone e i 140 scolari del plesso, sono intervenute alla inaugurazione, insieme all’assessore regionale Leonardo Marras, alla giunta municipale e alle autorità scolastiche provinciali.Michele Casalini

