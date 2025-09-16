Albinia, taglio del nastro per la scuola

ORBETELLOEvento storico per Albinia: inaugurata la nuova scuola elementare nel primo giorno del nuovo anno scolastico. È stato un momento storico per Albinia: ieri mattina, in concomitanza con il primo giorno di rientro a scuola, è stata inaugurata la nuova scuola elementare del paese, un’opera tanto attesa dalla comunità. Con un investimento di circa 6 milioni di euro, il nuovo plesso scolastico ha finalmente visto la luce. Nei giorni precedenti l’apertura, il sindaco Andrea Casamenti e l’assessore ai lavori pubblici Roberto Berardi, insieme a Luca Carretti e Chiara Piccini, hanno effettuato un nuovo sopralluogo per accertarsi che tutto fosse pronto per accogliere al meglio alunni e insegnanti, compresi arredi, aule didattiche, materiale scolastico. L’edificio, ampio, moderno e funzionale, responsabile del progetto l’ingegner Lica Carretti, è stato completato nei minimi dettagli. Anche l’area esterna è stata sistemata e pulita, compresa la strada di accesso, che è stata rifatta per garantire piena accessibilità. È stata realizzata anche un’area parcheggio dedicata al personale scolastico. All’interno, è stata installata una cucina moderna che garantirà un servizio mensa efficiente e di qualità. Sono stati previsti anche spazi per le attività ricreative dei bambini, una sala giochi e ambienti dedicati al corpo docente. Circa 300 persone e i 140 scolari del plesso, sono intervenute alla inaugurazione, insieme all’assessore regionale Leonardo Marras, alla giunta municipale e alle autorità scolastiche provinciali.Michele Casalini