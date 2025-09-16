Critiche alla Regione Toscana: "Centro Regone: soldi sprecati. Stabile in stato di abbandono"

"Spendere soldi, senza avere un ritorno per il territorio, sembra essere un vizio della sinistra che da sempre governa la Regione Toscana". E’ quanto dichiara Simonetta Baccetti, candidata di Fratelli d’Italia al consiglio regionale della Toscana. "Anni indietro – dice Baccetti –, la sinistra spendeva i soldi dei contribuenti attraverso i fondi della Regione Toscana e della Comunità Europea, per progetti legati al territorio di Roccastrada, ma nessuno degli esponenti del Pd, similmente come accaduto per l’invaso del Farma Merse, parla delle somme di denaro spese dalla Regione Toscana per progetti, magari ultimati, ma non utilizzati nel tempo. Progetti che avrebbero potuto aiutare l’economia di una parte consistente del territorio grossetano".

Tra questi, dice la candidata, "spicca il centro visite/foresteria denominato ’Regone’ per il quale, durante la fine degli anni ’90, sono stati spesi soldi pubblici per valorizzare la riserva ’La Pietra’ quale centro visite guidate alla Val di Farma, che sicuramente avrebbe portato benefici al territorio interno della provincia grossetana, in particolare per le frazioni roccastradine di Torniella e Piloni fino ai comuni confinanti".

"Lo stabile oramai in stato di abbandono è composto da locali per il personale e da locali funzionali alla struttura – dice ancora Baccetti –. Sarebbero, oggi, sufficienti interventi di manutenzione generale per poter usare e rilanciare il progetto, e offrire opportunità lavorative concrete: è ora che dal territorio si alzi una voce critica, perché quanto realizzato con i soldi dei contribuenti abbia un proseguo e non finisca nel dimenticatoio".