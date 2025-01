Alberi pericolanti da abbattere

Un’ordinanza urgente per la messa in sicurezza degli alberi pericolanti nei pressi del Barretto sulla Strada Panoramica di Porto Ercole. Ordinanza necessaria a causa degli agenti atmosferici di novembre e dicembre che avevano provocato danni a strade, fossi e argini. In seguito alle segnalazioni della cittadinanza sulla presenza di alberature pericolanti, l’Ufficio Lavori pubblici si è attivato con un sopralluogo avvenuto il 23 dicembre scorso nel quale è stato rilevato lo stato di pericolo per la presenza di quattro pini fortemente compromessi: due sono schiantati (uno sull’altro) e due risultano monto inclinati verso la strada, di cui uno appoggiato alla struttura in legno del bar presente. Il Comune ha dunque ordinato l’immediato abbattimento degli alberi già schiantati e l’abbattimento degli altri due perché in pericolo di caduta, oltre a provvedere con il reintegro di nuove alberature autoctone.