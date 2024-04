"Alberese pieno di problemi. Solo promesse e nessun fatto"

Si è riunita la segreteria del circolo Pd di Alberese per fare un punto della situazione sulle esigenze sollevate dalla popolazione del paese.A portare in piazza i problemi della frazione grossetana è Luisa Zella, la nuova segretaria del circolo pd di Albere.

" Il quadro generale – spiega Zella – ha evidenziato criticità su molti fronti. Intanto la strada dei Ponti neri, interrotta ormai da ben 10 anni, le cui condizioni non sono state tuttora ripristinate causando enormi disagi alla popolazione e alle aziende della zona, il tutto aggravato dalla repentina, quanto sciagurata, chiusura degli accessi alla strada Aurelia, che costringe gli abitanti e non solo ad estenuanti gimkane su e giù per la statale".

Poi Zella prosegue ed evidenzia altri problemi come il decoro urbano. "Totale mancanza di manutenzione di strade e verde pubblico nel centro del paese – commenta la nuova segretaria –. L’asfalto presenta buche e dossi pericolosi sia per le auto che per i pedoni, le piante nelle aree pubbliche non vengono potate da anni divenendo potenzialmente dannose".

Infine i servizi alla popolazione: "I locali dell’ambulatorio medico e gli annessi, di proprietà del Comune – conclude – necessitano di riparazioni (il bagno dell’ambulatorio è impraticabile da mesi), l’ex biglietteria del Parco, situata in pieno centro, sta andando in rovina, nonostante le promesse niente è stato fatto per cambiare il destino di questa struttura e metterla nuovamente a disposizione della comunità".