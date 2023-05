Al via le analisi su terriccio e pala: nuovi accertamenti

È stato dato ieri mattina l’incarico a due esperti che dovranno lavorare sulla ricerca e localizzazione di resti umani nella zona di via Giordania. Si lavorerà prima di tutto sul terriccio che è stato portato via e sulla pala che era stata sotterrata. Proseguono intanto le ricerche nella zona: iniziate le ricerche con altri strumenti.

Verranno acquisite foto satellitari ad alta definizione per l’analisi del terreno e dell’area in generale così da valutare eventuali anomalie che sono state fatte nelle ultime due settimane.

Per avere i risultati su terra e pala ci vorranno invece almeno 15 giorni. Intanto l’avvocato di Michele Rossi, Giovanni Livio Sammatrice, ha reiterato la richiesta perché la Procura senta il proprio assistito. Ieri mattina i carabinieri hanno allargato il raggio delle ricerche, scansionando la porzione di terreno compresa tra la striscia di asfalto di via Giordania e la ferrovia. Ma per il momento i risultati sarebbero pressochè nulli.