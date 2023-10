Al via la stagione del Cineclub Tirreno

Ricomincia alla grande la stagione cinematografica organizzata dall’associazione Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica. La nuova rassegna cinematografica prenderà il via sabato 21 alle 21.30 con la proiezione - in anteprima provinciale - del sorprendente quanto emozionante "L’invenzione della neve" di Vittorio Moroni, presentato all’ultimo Festival di Venezia. Avremo il piacere e il grande onore di avere - ospite in sala - l’eccezionale attrice protagonista del film, Elena Gigliotti, recentemente vincitrice del "Premio "Amedeo Fabbri" per la miglior interpretazione femminile al Valdarnocinema Film Festival "per l’incredibile potenza espressiva e la totale dedizione messa nell’interpretazione di un personaggio complesso come quello di Carmen. Con una sensibilità e una presenza scenica uniche, che fanno presagire un brillante futur". Sono già aperte le prenotazioni: telefono 3393880312.