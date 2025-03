Al PalaAustria la Gea attende il Montespertoli

BASKET

Playoff in palio stasera al PalaAustria. Incontro di cartello oggi alle 18 al Palasport di via Austria: la Gea Grosseto riceve la visita del Montespertoli nella sesta giornata del campionato di Divisione regionale 1. Un match impegnativo per i ragazzi di Marco Santolamazza, che grazie alla bella vittoria di Colle Val d’Elsa hanno ritrovato entusiasmo e tranquillità e sono pronti a mettere in difficoltà l’unica formazione che è riuscita a rallentare la corsa della capolista Virtus Certaldo. "E’ la prima di tre partite che giochiamo in settimana - dice il coach Marco Santolamazza - visto che giovedì saremo ospiti dell’Union Campi e domenica riceveremo la visita del Galli San Giovanni Valdarno. L’obiettivo sarà mantenere l’atteggiamento che ci ha permesso di interrompere una lunga striscia negativa. I ragazzi sono carichi e pronti a vendere cara la pelle contro un avversario che sta facendo benissimo, contro il quale all’andata abbiamo perso all’ultimo minuto, dopo aver condotto per tutto il confronto. Un quintetto esperto, da prendere con le molle". Dallo spogliatoio arrivano alcune buone notizie, come il rientro di Davide Liberati, Mirko Mari e Danilo Ignarra, che daranno maggior spessore alla squadra, ma anche quella meno bella dell’infortunio di Dario Romboli, che si è stirato un polpaccio e potrebbe aver chiuso la stagione anzitempo. I convocati per la sfida di stasera: Jacopo Biagetti, Lorenzo Scurti, Alberto Mazzei, Edoardo Furi, Davide Liberati, Mirko Mari, Danilo Ignarra, Tommaso Ense, Max Mezzani, Federico Baccheschi. La classifica: Virtus Certaldo 38; Asciano 32; Valbisenzio 28; Poggibonsi, Monteroni, Montespertoli, Galli San Giovanni 22; Sestese, Laurenziana, Gea Grosseto 20; Valdelsa, Calenzano e Ms Synergy S.Giovanni 18; Jokers Legnaia 12; Maginot Siena e Union Basket Campi Bisenzio 4.