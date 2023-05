"Aggressione che sconcerta Disagio crescente tra gli operatori"

"Oltre l’infortunio sul lavoro nella cava di Sarteano quello che ci sconcerta e che ci annichilisce (per l’assurdità), è stato un grave accadimento "a margine" dell’infortunio che ha visto aggrediti un medico e l’Infermiera, partiti con l’Elisoccorso Pegaso 2 da Grosseto, i quali, dopo l’atterraggio, sono stati subito affrontati ed aggrediti da un collega dell’operaio". Inizia così la nota del segretario generale della Uil Sergio Sacchetti. "Da tempo ci battiamo – aggiunge – con prese di posizioni pubbliche per scongiurare le aggressioni al personale sanitario che avvengono sempre più copiosamente in molti nosocomi, con effetti anche tragici, come nel caso di Pisa. Abbiamo assistito nel tempo ad aggressioni nei setting di Emergenza Urgenza (Pronto Soccorso, Obi) e di Psichiatria, ma mai era successo di registrare una cosa simile durante un intervento di salvataggio con l’elisoccorso del 118. Ciò rende l’accaduto ancor più inquietante". Secondo Sacchetti "sta passando probabilmente tra la popolazione, in questo difficile momento, un messaggio, il quale fa pensare che gli (ormai) ex angeli delle corsie siano ormai diventati una sorta di "capro espiatorio", rispetto alle inefficienze che si riscontrano, non per colpa loro ma di altri, anche in relazione alle criticità che stanno opprimendo cittadini e cittadine. Ce ne siamo accorti durante la mobilitazione sindacale unitaria di fine aprile 2023 effettuata anche per ottenere anche migliori condizioni per la sanitò pubblica dove si percepiva, in alcuni casi, la disapprovazione ed il fastidio della gente". Poi chiude: "Nella nostra Asl c’è una crescente situazione di disagio dato che non viene assunto personale sanitario da tempo. Una cosa è certa, ovvero che la Uil Flp - chiude Sacchetti – rimarrà sempre in prima linea, come "ad vocatus" (colui che sta accanto) a difendere gli operatori sanitari che svolgono giornalmente le loro funzioni, il loro dovere, e la propria missione per aiutare e curare chi ne ha bisogno".