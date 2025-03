"Addio Luca, grande dj e fratello della notte"

GROSSETOGrande il cordoglio in città per la morte del suo amato dj Luca Corsi (foto). Corsi se n’è andato a soli 49 anni, nelle notte tra martedì e mercoledì. Ha fatto ballare generazioni di grossetani. Con lui se ne va un pezzo della Grsoseto protagonista della notte, delle disco e della dance.

Corsi è stato protagonista nei migliori club italiani, collaborando con i dj più influenti del panorama house e techno. Esibizioni sia a livello nazionale che internazionale.Un amore sconfinato per la musica, per le sonorità più all’avanguardia. Tanto da spingerlo, con la grande esperienza che aveva accumulato a fondare una sua etichetta Bootleg Audio Records. E’ stato pioniere nel mondo della musica.

Sabato 29 marzo avrebbe dovuto esibirsi in consolle di nuovo con il dj Francesco Farfa, con il quale aveva condiviso la consolle moltre altre volte. Per tutti coloro che volessero salutarlo per l’ultima volta la salma si trova all’obitorio dell’ospedale Misericordia. Qualcuno, ieri mattina, appena appresa la notizia ha scritto sui social "Abbiamo perso un fratello della notte". Un uomo e musicista che aveva saputo imporsi con il suo forte carisma.