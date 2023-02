"Addio fantasmi" Madre, figlia e il loro passato

Valentina Cervi e Anna Bonaiuto domani alle 21.15 arrivano sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica con "Addio Fantasmi", tratto dall’omonimo romanzo di Nadia Terranova.

In scena la storia di Ida Laquidara, una donna alle prese con il vuoto di un’assenza: il padre, quando era bambina, è uscito un giorno di casa per non tornare più. Molti anni dopo Ida, che ora vive a Roma, viene richiamata all’improvviso dalla madre a Messina, la sua città natale: la donna deve ristrutturare la casa di famiglia, che vuole mettere in vendita, e ha bisogno del suo aiuto. Quel viaggio riporterà in vita tutti i suoi fantasmi, in un crescendo di inquietudini alimentate dal rapporto irrisolto con la madre.

"Addio Fantasmi" vede l’ideazione di Chiara Lagani e Luigi De Angelis, drammaturgia e costumi di Chiara Lagani, regia, scene e luci di Luigi De Angelis, musiche e sound design di Emanuele Wiltsh Barberio, con le voci di Mirto Baliani, Consuelo Battiston, Silvio Lagani, Marco Molduzzi, Margherita Mordini e Rodolfo Sacchettini.

Come di consueto, prima dello spettacolo, sarà possibile alle 18.30 partecipare all’incontro con la compagnia nella sala "Eugenio Allegri", a cura del Cantiere cultura Follonica. Sarà anche possibile cenare a teatro, grazie alla collaborazione con l’associazione ristoratori follonichesi: a curare la cena di domani, che avrà inizio alle 19.45, sarà il ristorante "Marula" (per prenotare ufficio Iat 0566 52012).

I biglietti per la stagione del Teatro Fonderia Leopolda possono essere acquistati all’Ufficio informazioni turistiche di Follonica, di via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19), online sul sito www.leopolda.adarte.18tickets.it o alla biglietteria del Teatro, il giorno dello spettacolo, dalle 20. Questi i costi: primo settore intero 24 euro, ridotto 20 euro; secondo settore 19 euro intero, 15 euro ridotto. Hanno diritto alla riduzione le persone sotto i 25 anni e sopra i 65 anni.

Gli appuntamenti al Teatro Fonderia Leopolda proseguono il 2 marzo con lo spettacolo di Paolo Rossi per la stagione teatrale, mentre la rassegna "Altri percorsi" torna il 12 marzo con "Pinocchio" di Zaches Teatro.