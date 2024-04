Addio a Luciana Lepri, prof amante della filosofia

Alle prime ore dell’alba di giovedì è morta, dopo una lunga malattia, Luciana Lepri (sorella di Gabriella, conosciuta in tutta la provincia per il suo impegno nel sociale, in particolare al Centro antiviolenza in difesa delle donne maltrattate ). Luciana Lepri si è spenta all’età di 84 anni al reparto di Leniterapia dell’ospedale Misericordia di Grosseto, dove è stata seguita, come ricordano i suoi familiari, con attenzione, cura e sensibilità. Luciana Lepri è stata, dopo la laurea in filosofia, insegnante all’estero, per la precisione in Marocco, dove ha trascorso 12 anni, e poi direttrice didattica quindi con un’organizzazione cattolica ha affiancato il ministero della Pubblica istruzione nella creazione di protocolli per le scuole. Ha vissuto per circa 30 anni a Roma, e da circa 15 si era trasferita a Grosseto, circondata dall’affetto della sorella Gabriella e dei nipoti Luca, Elena e Mauro, che negli ultimi giorni della sua vita l’hanno accudita come una seconda mamma. Profonda conoscitrice della Filosofia l’ha insegnata e soprattutto studiata fino a pochi giorni della sua morte.

Nell’ultimo periodo, pur malata, riusciva a leggere almeno un libro alla settimana, quasi sempre di contenuto filosofico. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio a Sterpeto dove la sua salma è stata tumulata.