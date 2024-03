Addetto alla segreteria e impiegati centro servizi

Officina meccanica cerca apprendista che si occupi del servizio di segreteria, gestione telefonate e appuntamenti, inserimento dati e front office.

Richiesto diploma di scuola media superiore e conoscenza base del pacchetto Office. Orario: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Per candidarsi https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/cittadini/offerteLavoro.xhtml oppure inviare il cv a [email protected] indicando LI-218027

Centro servizi cerca due impiegati/e amministrativi/e con esperienza per compilazione dichiarazione dei redditi, contabilita’ aziendale, calcolo Imu. Richieste conoscenze informatiche pacchetto Office, Posta elettronica, Internet e diploma scuola superiore. Contratto a tempo determinato 6 mesi. Per la sede di Rosignano part time 20 ore settimanali, per la sede di Cecina 39 ore settimanali. Candidature al link: https://lavoro.regione.toscana.it/toscanalavoro/ oppure inviare il cv aggiornato a [email protected] indicando il codice LI-217689