Addetti alle pulizie e aspiranti pizzaioli

New Bald service s.r.l. cerca personale in possesso dei seguenti requisiti: qualificaposizione: addettoa alla pulizia delle camere. Numero posti: 5. Tipologia: lavoro a tempo determinato. Orario di lavoro: part time. Sede di lavoro: San Vincenzo. Descrizione dei compiti: si cerca addettoa alle pulizie appartamenti in residence e camping. Preferibile, ma non indispensabile, esperienza nella mansione. Modalità di candidatura: inviare curriculum vitae all’email [email protected] o contattare il seguente numero di telefono: 3917423080. Ristorante cerca pizzaiolao. Lavoro a tempo determinato. Full time. Sede di lavoro: Piombino

Offerta destinata a disoccupati, inoccupati o inattivi residenti o domiciliati in Toscana e disponibili a frequentare e concludere un percorso formativo, potendo beneficiare di un voucher che copre i costi. Info www.regione.toscana.it-formazione-justin-time