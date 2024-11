Acquedotto del Fiora, maxi intervento. Possibili disagi in dodici comuni

Grosseto, 4 novembre 2024 – Intervento multiplo di AdF sulla dorsale Fiora in programma martedì: sette interventi in altrettanti punti della dorsale situati nelle località Ottaviani a Scansano, Pian Garzeto e Frantoio a Campagnatico, Stazione e Terzo a Roccastrada, Cura Nuova a Massa Marittima e al Partitore La Serra a Gavorrano.

I lavori vedranno complessivamente impegnate un totale di 38 persone tra operatori AdF sul campo per le manovre e gestione flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne.

“Si tratta di interventi che non possono essere eseguiti ad acqua aperta – si spiega da AdF – e grazie ad un grande impegno logistico sono stati riuniti in un’unica giornata, così da chiudere il flusso idrico una sola volta, a partire dalle 7, riducendo il più possibile l’impatto dei lavori sul servizio ai cittadini. AdF metterà inoltre in campo tutte le azioni necessarie ad annullare o mitigare notevolmente i possibili disservizi derivanti dalla chiusura del flusso, tra le quali l’alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali alternative dove disponibili”.

La temporanea sospensione dell’erogazione di acqua interesserà i serbatoi (dotati di capacità di compenso grazie all’accumulo di risorsa) e le utenze collegate in diretta alla condotta dorsale nei comuni di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Scarlino, Roccastrada, Civitella Paganico, Campagnatico e Cinigiano, nelle località Baccinello e zone rurali a Scansano, nelle località Braccagni, Montepescali e rurale, Batignano e rurale utenze ex Bonifica a Grosseto, Tirli, Ampio, Buriano, Vetulonia utenze ex Bonifica a Castiglione della Pescaia.