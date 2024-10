Acquedotto del Fiora. Lavori in via Senese: "Intervento complesso ma strategico per la città"

Proseguono a ritmo serrato i lavori per l’importante intervento sulla rete idrica di via Senese, che prevede la sostituzione della condotta nel tratto compreso tra l’incrocio di via Emilia e via Lago d’Orta e il rifacimento di allacci, pozzetti e camere di manovra presenti, per un impegno economico complessivo di circa 380mila euro. La posa di una nuova condotta permetterà la riduzione delle perdite e garantirà una maggiore continuità del servizio, con ricadute positive anche sulla conservazione del manto stradale vista la minore necessità di intervento.

L’intervento rientra tra i cantieri Pnrr pianificati e presentati da AdF insieme al Comune. Un masterplan di opere strategiche per la città, che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea.

"Grazie all’impegno profuso dal personale di AdF e delle ditte esterne – spiega l’azienda –, al momento sono già stati sostituiti diversi metri di tubazione, rifatte alcune camere di manovra e allacci; sono stati predisposti gli allacci sul lato opposto alla corsia di scorrimento della tubazione principale ed è stato eseguito il ripristino provvisorio del primo tratto. I lavori si sono spostati nel secondo tratto, che comprende la parte di strada tra via Lago Maggiore e via Lago di Bolsena, ed è stato programmato il loro allaccio che verrà effettuato a breve, per poi passare al terzo segmento. L’intervento è comunque complesso, in quanto sono presenti altri sottoservizi oltre a quello idrico, pertanto è necessario procedere con la massima cautela soprattutto nelle operazioni di scavo".

Complessivamente, nel corso dei lavori verranno posati oltre 300 metri di nuova condotta, rifatti tutti gli allacci alle utenze, inclusi quelli situati sul lato opposto alla corsia di scorrimento della tubazione principale, rinnovate le camere di manovra e i pozzetti di distrettualizzazione e infine sarà rifatto il manto stradale sulla corsia interessata dai lavori.

"AdF – dice ancora l’azienda – coglie l’occasione per ringraziare il Comune e tutti i cittadini per la collaborazione durante lo svolgimento dei lavori, nella consapevolezza che si tratta di uno degli interventi strategici per la Grosseto di domani e in quanto tale è fondamentale il gioco di squadra tra tutti i soggetti coinvolti".