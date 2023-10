"Abitare nelle cose. Artisti e collezioni a Grosseto: Mauro Papa parla delle opere di Caponi"

Al Polo culturale Le Clarisse inizia un nuovo ciclo di eventi dedicato all’arte. "Abitare nelle cose. Artisti e collezioni a Grosseto" è il titolo della rassegna che inizierà domani alle 18: il direttore del museo, Mauro Papa, condurrà i partecipanti alla scoperta della Collezione Caponi, in mostra nel Museo Luzzetti fino a domenica 12 novembre (dal giovedì alla domenica con orario 10-13 e 17-20. Biglietti: 5 euro e 3 euro ridotto).

Partecipare al corso, che sarà organizzato con appuntamenti mensili dedicati al tema, è gratuito per i soci di Fondazione Grosseto Cultura, mentre per gli altri il biglietto è 5 euro: per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0564 488066 (dal giovedì alla domenica, orario 10-13 e 17-20) o scrivere una mail a prenotazioni.clarisse@gmail.com.

"Secondo la nuova definizione dell’International council of museums – dice Mauro Papa –, il museo deve coinvolgere la comunità nella partecipazione attiva e nelle esperienze di piacere e condivisione di conoscenze. Per questo motivo il Polo culturale Le Clarisse propone un nuovo progetto di corso d’arte e mostre".

Partendo dal presupposto che il Museo Luzzetti del Polo Clarisse espone la collezione, oggi pubblica, di un privato, questo progetto vuole far conoscere ed esibire altre collezioni d’arte, invitando i collezionisti privati a mettere in mostra le raccolte che hanno formato nel corso dei decenni.