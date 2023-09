Abio in piazza a Grosseto per celebrare la sua Giornata Nazionale Oggi è la Giornata Nazionale di Abio, l'Associazione per il Bambino in Ospedale, che da 45 anni sostiene i bambini ricoverati e le loro famiglie. Sostieni l'iniziativa con un'offerta e ricevi un cestino di pere! Medaglia del Presidente della Repubblica e patrocinio del Ministero della Salute.