Cna e Abio: a Grosseto la cena benefica è da record, “Così sosterremo la pediatria dell’ospedale”

Grosseto, 25 luglio 2024 – Serata record per Cna e Abio di Grosseto: sedicimila euro raccolti per il progetto “Il bambino al centro” in un evento benefico che si è svolto alla Cava di Roselle. Il ricavato è andato a favore del reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Grosseto, interessato da importanti interventi di ristrutturazione. Le varie stanze saranno decorate, grazie all’iniziativa, dalla designer Sally Gallotti.

Una serata alla quale era presente anche Dario Costantini, presidente nazionale di Cna e la showgirl Adriana Volpe, madrina di una serata da ricordare.

Il gruppo di Abio Grosseto alla cena benefica che si è svolta alla Cava di Roselle

“Sono davvero orgoglioso per il risultato ottenuto – dice il presidente nazionale di Cna Costantini – Ringrazio e faccio i complimenti a Cna Grosseto: occasioni come questa ci ricordano che siamo una forza sociale che non rappresenta solo imprese, cittadini e pensionati, ma che siamo una comunità, che vive sui territori e contribuisce a farli funzionare”.

Il contributo di Cna Grosseto servirà a decorare il corridoio del nuovo reparto, come è stato annunciato all’evento, e dare al “cielo” di questa area i colori di Cna.

“Si tratta di un progetto di umanizzazione pittorica – ha spiegato la presidente di Abio Grosseto Stefania Guarrera – che ha il compito di facilitare il processo di alleanza terapeutica e favorire una migliore qualità della vita e del percorso di cura del paziente, dei suoi cari e degli operatori, attraverso l’arte: rendere più accoglienti e giocosi gli ambienti può limitare l’impatto negativo e traumatizzante del luogo di cura sui bambini. Per questo, ringrazio a nome di tutta l’associazione Cna per l’organizzazione dell’evento e tutti gli intervenuti, che ci hanno permesso di ottenere questo risultato”.

“Artigiani per la vita”, che vede dirigenti, associati e dipendenti di Cna Grosseto vestire i panni di organizzatori di eventi, cuochi e camerieri, è reso possibile grazie al contributo di molti sponsor che si mettono a disposizione fornendo materie prime o realizzando servizi, tra cui l’animazione e l’intrattenimento. Hanno partecipato, infatti, l’animatrice e truccabimbi Crissy Girasole, la scuola di danza Fa real dance academy, che si è esibita e ha fatto ballare i presenti, Matte J con il suo Dj set e Carlo Sestini (Maremma in diretta) che ha condotto l’evento. La definizione del menu e la preparazione della cena ha visto la collaborazione di Mauro Del Principe e dei Grigliatori di Maremma; la cena è stata pensata per avere un basso impatto ambientale, privilegiando la scelta di materiali riutilizzabili per tovaglie e stoviglie, evitando così spreco di materiali.