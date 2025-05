Abbandona i rifiuti, preso. Incastrato dalle telecamere

MANCIANOProsegue la lotta ai ’furbetti’ dei rifiuti, quelli che preferiscono abbandonare ogni tipo di cosa inutilizzata invece che affidarsi alle aziende che sono pagate per il ritiro di ingombranti. Nei giorni scorsi i carabinieri forestali di Manciano hanno scoperto un luogo che era utilizzato illecitamente per lo smaltimento di rifiuti di vario genere per lo più rifiuti urbani ma anche rifiuti speciali. Una pratica che purtroppo, soprattutto nelle campagne in provincia di Grosseto che è sempre più in uso. I militari, dopo una serie di indagini, hanno proceduto al sequestro del luogo e a mettere in sicurezza i rifiuti all’interno del centro di raccolta.

Nel contempo sono state avviate le indagini per l’indentificazione del responsabile. Trattandosi di area soggetta a videosorveglianza comunale regolarmente segnalata, i militari hanno dunque proceduto ad acquisire le immagini dalle quali era evidente la condotta di un cittadino che con i proprio autoveicolo si avvicinava alla zona per poi procedere ad abbandonare i rifiuti, non lontano dalla strada. Il responsabile è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria ed ammesso alle procedure previste dalla normativa di settore per il ripristino dello stato dei luoghi. Si tratta dell’ennesimo caso scoperto dai carabinieri forestali che operano in provincia di Grosseto. Qualche tempo fa fu trovata, nelle campagne di Roccastrada, una vera e propria discarica a cielo aperto nel bosco: in questo caso erano stati stoccati rifiuti speciali che provenivano da residui di costruzioni.