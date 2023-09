A spasso con Olympia Passeggiata in città per dire no alla violenza

Domani a partire dalle 7.30, si terrà la manifestazione "A spasso con Olympia... e concerto" organizzata dall’Associazione Olympia de Gouges - Punto di Ascolto Antiviolenza di Follonica insieme al reparto carabinieri Biodiversità di Follonica e patrocinata dal Comune di Follonica. La manifestazione sarà divisa in due parti: alle 18 ci sarà una passeggiata sul lungomare Italia insieme all’associazione Liberamente Fitwalking con ritrovo alle 17.30 in piazza a Mare per l’iscrizione ed il ritiro delle pettorine. Al ritorno, intorno alle 19.30, il gruppo arriverà fino al giardino del reparto carabinieri Biodiversità di Follonica dove verrà simbolicamente messa a dimora una pianta di corbezzolo, simbolo di rinascita. Alle 21 ci sarà la seconda parte dell’evento con il concerto di Alessandro Golini (violino) e Simone Baldini Tosi (voce e chitarra). L’iscrizione alla passeggiata sarà di 10 euro e il ricavato sarà a sostegno dei progetti antiviolenza del territorio. Coloro che vorranno partecipare solo al concerto serale potranno farlo. "Non è stata un’estate facile quella che sta volgendo al termine – commenta Sabrina Gaglianone, presidente dell’Associazione Olympia de Gouges – tanti, tantissimi casi di violenza domestica, femminicidi per lo più di donne che avevano già denunciato i loro aggressori, ma anche stupri di gruppo che ci hanno sconvoltie non solo per l’estrema brutalità dei fatti in sè, ma anche per la mancanza della minima consapevolezza dell’atrocità dei crimini commessi, come emerso dalle chat pubblicate sulla stampa. Nessun pentimento, quasi un vanto. Questo è il contesto in cui ci troviamo, che induce i centri antiviolenza, ma direi tutte le istituzioni, magistratura e scuola in testa, e tutti i cittadini, uomini, donne, genitori, insegnanti, a riflettere ed interrogarci su cosa fare, da subito e in maniera radicale. Per l’associazione Olympia de Gouges e il punto di ascolto antiviolenza di Follonica è comunque importante continuare a farci conoscere e a dire che cosa facciamo. Quest’anno – prosegue Gaglianone – proponiamo una iniziativa in cui abbiamo come partner il reparto carabinieri Biodiversità di Follonica con cui abbiamo condiviso unità di intenti e progetto, che ospiterà nel giardino didattico granducale il concerto e che sentitamente ringrazio per l’adesione convinta e non formale all’iniziativa".