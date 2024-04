A Prata un nuovo percorso per visitare il borgo della Pia L'Amministrazione comunale di Massa Marittima inaugura il nuovo percorso di visita del borgo medievale, realizzato in collaborazione con l'associazione "Per Prata tra passato e futuro". I nuovi cartelli sostituiscono la vecchia segnaletica turistica obsoleta, con una grafica coerente e testi curati da Mario Sica, storico e ricercatore.