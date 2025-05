A Porto Ercole cime, metalli e copertoni: raccolti migliaia di rifiuti in mare

Circa 1700 chili di spazzatura "marina", tra vecchie cime, metalli e copertoni trovati sul fondale. Si è svolta lunedì mattina nello specchio acqueo di Porto Ercole, una raccolta speciale per il progetto "End Plastic Soup - Tuscany in Action", tornata nel paese argentarino con un’altra importante iniziativa. In occasione dell’operazione Mare Pulito, l’Associazione Diportisti Porto Ercole, con la straordinaria collaborazione dei centri diving locali e il supporto dei volontari del Rotary Club Monte Argentario e Rotary Club Orbetello Costa d’Argento, della Croce Rossa Italiana e l’Autorità Marittima di Porto Ercole, ha effettuato la pulizia dei fondali di una parte dello specchio acqueo del porto di Porto Ercole. Dove sono stati raccolte ben quattro big bag di rifiuti, per un quantitativo totale di circa 1700 chili. Inoltre, agli alunni delle classi della Scuola Primaria di Porto Ercole è stata fatta una lezione dai rappresentanti dell’Ama, l’Acquario Mediterraneo dell’Argentario, per sensibilizzare ancor di più quanto sia importante il senso civico e l’educazione ambientale per il futuro. Un evento a cui hanno partecipato i centri divers del territorio oltre a tanti volontari, con i sommozzatori.