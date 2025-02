A ’Nonsolocarta’ vinti quarantamila euro

SCARLINO

’Nonsolocarta’. In effetti anche fortuna nell’edicola e ricevitoria di Scarlino, dove sabato scorso sono stati vinti sl Superenalotto premi per un valore complessivo di 40mila euro. Il più fortunato tra tutti, azzeccando un cinque, si è portato a casa, o comunque si porterà a casa più di 33mila. Il resto non proprio di ’spiccioli’ è stato distribuito ad altri fortunati che hanno puntato al Superenalotto , ’azzeccando’ però meno numeri. Si tratta della vincita più sostanziosa che è stata fatta a Nonsolocarta, in via Matteotti a Scarlino. Massimo (foto), il titolare, è soddisfatto per i suoi clienti. Il tagliando lo ha ancora lui. "Ad agosto scorso – racconta – un altro fortunato aveva vinto diecimila euro, sempre al Superenalotto. Poi, se non ricordo male, altri con i Gratta e vince. Ma questa è la vincita sicuramente più grande". E chissà chi è il fortunato che si porta a casa più di trentamila euro.