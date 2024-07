A Marina apre il ‘San Rocco Festival’. Con Benvenuti è sempre "Lieto fine"

Parte oggi al Forte San Rocco la quinta edizione del "San Rocco Festival", sotto la direzione artistica di Giorgio Zorcù e l’organizzazione di Accademia Mutamenti. La serata inaugurale di oggi è affidata ad Alessandro Benvenuti con il suo ultimo spettacolo "Lieto fine", che si terrà alle 21,30. E’ la prima volta che lo spettacolo viene replicato dopo il suo debutto al Teatro Metastasio di Prato, che lo produce. Il ritorno di un grande artista, molto amato dagli spettatori del San Rocco, avverrà con un’autobiografia surreale, viaggiando da fermo su una bicicletta multifunzionale che attende tutti i giorni il proprio pedalatore dentro un box poco attendibile, circondato dalle mille voci e suoni che arrivano alle cuffiette del suo cellulare: persone care, amici, importuni e suoni vari. La bicicletta diventa una metafora della vita, e rappresenta un viaggio surreale del protagonista che, spaesato in un mondo iper-tecnologico, attraversa esperienze, emozioni e relazioni umane. "Lieto Fine" è una sorta di seduta psicologica che esplora dolori, amori, tristezze e nevrosi del quotidiano, in cui non mancano momenti di riflessione, sarcasmo e ironia, caratteristiche tipiche dello stile e poetica di Benvenuti. Lo spettacolo, alla fine, è un’ode all’amore. Il prezzo del biglietto è di 10 euro (8 euro il ridotto), acquistabile su www.sanroccofestival.it.

La giornata inaugurale si caratterizza per un altro consueto appuntamento: un pomeriggio dedicato alla solidarietà con l’apertura, alle 18,30 al Piccolo Auditorium San Rocco, della mostra "Tre strade nel paesaggio", con dodici tavole originali di Armando Orfeo, Carlo Bonazza e Germano Paolini per il Calendario Pediatria 2025, dedicato alla raccolta di fondi per il reparto Pediatria dell’Ospedale di Grosseto. Il ricavato delle vendite, a partire da questa mostra, sarà destinato all’acquisto di strumentazione medica per il reparto pediatrico dell’ospedale. La mostra sarà aperta fino al 31 luglio dalle 21 alle 23, con ingresso gratuito. Negli anni il palco ha ospitato artisti noti a livello nazionale e internazionale, con proposte divertenti e popolari, con produzioni originali e nuovi formati espressivi e operazioni creative dedicate alle memorie locali. Quest’anno il festival si amplia e aggiunge in coda al programma una nuova manifestazione: San Rocco Classica, con tre serate a cura dell’Orchestra Sinfonica "Città di Grosseto" diretta dal maestro Antonio Di Cristofano.