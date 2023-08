A "I notturni teatrali" una serata dedicata a Italo Calvino

Altro appuntamento in via Caravaggio a Porto Ercole con i "Notturni Teatrali". Domani spazio ad una serata dedicata a Italo Calvino con i testi di Giulia Calvani. Tommaso Bocconi sarà l’attore protagonista. Musiche di Luca Drusian. I testi saranno tratti da "Il Visconte dimezzato", "Il Barone Rampante", "Gli amori difficili" e "Le città invisibili". Per qualsiasi informazione e prenotazioen sarà possibile telefonare al 331-4172072.