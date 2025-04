25 Aprile, festa tra le polemiche. Niente autorizzazione all’ex idroscalo ll Comune di Orbetello ferma l’Anpi

ORBETELLO

Mai un 25 Aprile è stato così divisivo. La festa per la Liberazione dal nazifascismo in Maremma è diventata una battaglia politica. Il Comune di Orbetello ieri ha negato l’autorizzazione al suolo pubblico all’Anpi. L’associazione dei partigiani della Costa d’Argento infatti aveva chiesto l’autorizzazione per celebrare la Liberazione all’ex Idroscalo. Un atto dovuto, visto che mai un’Amministrazione pubblica aveva negato una manifestazione sancita dalla Costituzione. "Questa mattina (ieri ndr.) il dirigente del Comune di Orbetello, dottor Sabatino, ci ha comunicato che la Giunta di Orbetello si è riunita e ci avrebbe negato il suolo pubblico all’interno del Parco delle Crociere - ha detto il presidente provinciale dell’Anpi, Giulio Balocchi - Lo avevamo chiesto da settimane e pagato all’ufficio Patrimonio quanto dovuto. Ho lavorato per 40 anni in Comune e non ho mai visto aspettare una delibera per concedere il suolo pubblico. Quindi questa è una rappresaglia fascista. Che però non deve illudersi: il 25 Aprile lo celebreremo ugualmente". Una decisione che ha scatenato la protesta dell’Anpi e del collettivo Kairos che ieri, intorno alle 16, ha manifestato tutta la sua rabbia di fronte al Municipio. Un centinaio di persone, con bandiere al vento, hanno intonato "Bella ciao" e l’inno di Mameli. "Il Comune - hanno detto – ha negato il suolo pubblico per motivi politici. Ma noi Casamenti l’avevamo invitato, a differenza della manifestazione di Grosseto. Quello che è accaduto è inqualificabile e vergognoso". La festa comunque, confermano dall’Anpi, si farà lo stesso. La richiesta al sindaco, con tanto di tassa pagata al Patrimonio, era stata inviata mesi fa. Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, non ha fatto una piega: "Non è stata né una rappresaglia, né una discriminazione ideologica – ha detto il primo cittadino – L’area non è stata mai utilizzata per eventi politici, come da regolamento. In più in questo momento c’è una circolare prefettizia che invita alla sobrietà per via del lutto nazionale proclamato per la morte del papa". Il primo cittadino di Orbetello spiega quello che succederà: "La manifestazione si svolgerà comunque, ma nella massima sobrietà. So che l’Anpi aveva organizzato una ’Pastasciutta Antifascista’ e anche un concerto. Ecco tutto questo non verrà fatto. Ci sarà invece una cerimonia silenziosa e la deposizione di una corona. E non ci saranno interventi pubblici". Il sindaco chiude con una sferzata: "Quando si va a casa d’altri – dice – bisogna rispettare le regole. Tra l’altro l’Anpi provinciale non mi aveva invitato, al pari del sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna. Ma poi chiedono il patrocinio al sindaco per manifestare. Sarebbe più opportuno che facessero pace con il loro cervello". Il Comune nel provvedimento di diniego ha sottolineato che restituirà i soldi.

Matteo Alfieri