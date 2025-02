Carnevale di Follonica, blitz della finanza: sequestrati bombolette spray e costumi

Grosseto, 27 febbraio 2025 - Oltre 1.800 articoli destinati al Carnevale di Follonica sono stati sequestrati dalla guardia di finanza nell'ambito di controlli sulle attività commerciali della Maremma grossetana. L'operazione ha portato alla luce numerosi prodotti, tra cui bombolette spray, maschere, parrucche, accessori e costumi, risultati privi dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Le verifiche sono scattate in particolare in un esercizio commerciale situato nella zona nord della provincia, dove gli articoli sequestrati erano destinati principalmente a bambini e adolescenti. Secondo quanto stabilito dal Codice del Consumo (D.Lgs. 506/2005), i prodotti in vendita devono riportare informazioni essenziali come la denominazione legale o merceologica, l'identità del produttore, i materiali impiegati e l'eventuale presenza di sostanze nocive. L'assenza di tali indicazioni può mettere a rischio la salute dei consumatori, in particolare dei più piccoli. Per evitare la commercializzazione di merce potenzialmente pericolosa, i finanzieri della Compagnia di Follonica hanno proceduto al sequestro amministrativo degli articoli e segnalato il titolare dell'attività alla Camera di commercio per l'irrogazione delle relative sanzioni. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, in concomitanza con gli eventi di chiusura del Carnevale, per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative. "L'obiettivo è tutelare i consumatori e le imprese oneste che operano nel rispetto delle regole", sottolineano dalla guardia di finanza, confermando il loro impegno nella salvaguardia della sicurezza economico-finanziaria del territorio.