Auto sbanda e si cappotta. Ferita una donna di 29 anni

Ferita una giovane donna di 29 anni

Grosseto, 5 marzo 2023 – Un brutto incidente stradale è avvenuto a Grosseto questa notte, tra sabato 4 e domenica 5 marzo. L’auto sulla quale viaggiava una donna si è cappottata, per ragioni ancora da chiarire.

L’incidente è avvenuto in via Rossini, una decina di minuti dopo la mezzanotte. Alla guida dell’auto c’era una donna di 29 anni, che è rimasta seriamente ferita nell’incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento, la giovane, che era alla guida all'automobile, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato.

Allertati i soccorsi, sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale e i mezzi del 118, con le ambulanze della Misericordia e della Croce Rossa di Grosseto, nonché i carabinieri. La donna è stata prima soccorsa sul posto e poi trasportata in ambulanza in codice 2 all'ospedale Misericordia di Grosseto. Sul luogo del sinistro sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso, per risalire all’esatta dinamica dell’incidente stradale.

