Cascine, aggredito da cinque uomini con mazza da baseball e coltello

Firenze, 9 ottobre 2023 - Massacrato di botte da cinque uomini armati di coltello e mazza da baseball. E' successo nei pressi del chiosco che si trova nel parco delle Cascine. Sul posto sia i carabinieri che la polizia. Secondo quanto ricostruito, poco dopo mezzanotte, cinque uomini avrebbero aggredito un cittadino peruviano prima picchiandolo con una mazza da baseball poi ferendolo al viso e al braccio con un coltello. All'arrivo delle forze dell'ordine, gli aggressori si sono dispersi nel parco delle Cascine. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Careggi in codice rosso e dimesso con una prognosi di 40 giorni. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l'accaduto e risalire ai responsabili.