Vicchio, torna la Marcia a Barbiana. È intitolata ‘Don Milani per i giovani’

Vicchio (Firenze), 25 maggio 2024 - Si terrà domenica 26 maggio a Vicchio la XXIII edizione della Marcia a Barbiana, a conclusione del Centenario della nascita di Don Lorenzo Milani. Sottolinea il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa: "Si conclude domenica con la Marcia a Barbiana il Centenario della nascita di don Lorenzo Milani. Un anno intenso apertosi con la visita del presidente della Repubblica Mattarella e proseguito con numerose iniziative e incontri di approfondimento e riflessione. Un sentito ringraziamento al Comitato nazionale del Centenario per tutto il lavoro svolto. Quest’anno ci lascia la consapevolezza dell’attualità del pensiero di don Lorenzo, di quanto ancora l’esperienza di Barbiana ci parli, indichi la strada. Quest’anno ci ha ricordato che ognuno può e deve fare la propria parte. Fare la nostra parte". Il titolo scelto per questa edizione della marcia è “Don Milani per i giovani. La sua testimonianza ispirata al Vangelo e alla Costituzione”, che prende spunto dal seguente passo di “Lettera ai giudici”: “In quanto alla loro vita di giovani sovrani domani, non posso dire ai miei ragazzi che l’unico modo d’amare la legge è d’obbedirla. Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da osservarle quando sono giuste (cioè quando sono la forza del debole). Quando invece vedranno che non sono giuste (cioè quando sanzionano il sopruso del forte) essi dovranno battersi perché siano cambiate… avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l’obbedienza non è ormai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene far scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l’unico responsabile di tutto”. A promuoverla il Comune con l'Istituzione culturale Don Milani, la Fondazione Don Milani, l'Associazione Gruppo Don Milani di Calenzano. Sabato 25 maggio alle ore 21 Teatro Giotto andrà in scena lo spettacolo “A Don Lorenzo Milani”, della compagnia Bereshit Teatro, di e con Angelo Maiello: “Cosa direbbe Don Lorenzo di tutti i discorsi che vengono pronunciati in occasione del centenario della sua nascita? Chi ne parla è mai stato a Barbiana? Ha mai letto i suoi libri? Nel tempo di poco più di un'ora questo spettacolo ne narra la storia, facendo leva esclusivamente su parole da lui pronunciate, sperando che possano stimolare lo spettatore a mettersi in moto e cominciare davvero a cercarlo”. L’ingresso è gratuito e non è necessaria prenotazione. Questo il programma di domenica 26 maggio: alle ore 9.30 Raduno al Lago Viola, alle 10 partenza della Marcia, ore 11 arrivo a Barbiana. Saluti istituzionali, enti promotori del Comitato per il Centenario della nascita di Don Lorenzo Milani Lectio di Gustavo Zagrebelsky. Intervento del Cardinal Giuseppe Betori, conclusioni di Rosy Bindi. Alle ore 15 nella chiesa Sant’Andrea a Barbiana la messa presieduta dal Cardinal Betori. Parcheggio consigliato: pratone di Ponte a Vicchio, dove saranno a disposizione delle navette per raggiungere il Lago Viola. Si consiglia: abbigliamento sportivo (e ombrello in caso di maltempo), acqua e pranzo al sacco. Maurizio Costanzo