Vicchio, la piscina comunale si rifà il look col finanziamento del Pnrr

Vicchio (Firenze), 20 aprile 2024 - Una piscina moderna e a servizio del territorio. Sono da poco partiti i lavori di adeguamento e riqualificazione dell’attuale impianto comunale. Un investimento di circa un milione d’euro, con finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e risorse comunali con mutuo al Credito Sportivo. Il cantiere avrà una durata di 270 giorni. L’intervento sull’impianto, risalente agli anni ’70, consentirà di ampliare l’attività e l’offerta a servizio del territorio. In particolare, sarà effettuata la demolizione e ricostruzione della vasca bambini (di dimensioni 10 metri per 5 con un’altezza di 60 centimetri) e della vasca principale (25 x 16,6 m e 6.80 x 16,6 m). La ricostruzione di quella principale vedrà il rialzamento del fondo vasca e determinerà anche la posa di rivestimento della piscina e della vasca di compenso con membrana in PVC-P, oltre alla realizzazione di nuova pavimentazione in gres fine porcellanato antiscivolo nello spazio perimetrale, accessibile a chiunque. Sarà interessata anche la palazzina dei servizi, con riqualificazione generale e ridistribuzione di locali e ambienti interni. In sostanza, "sarà una struttura moderna e funzionale per Vicchio e per tutto il territorio mugellano, adeguata alle esigenze dei cittadini ma anche per visitatori, turisti e attività sportiva - sottolinea il sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa -. Tre vasche, una per bambini e le altre due con profondità diverse, che potranno essere utilizzate contemporaneamente o separatamente, con la possibilità di copertura. Una riqualificazione completa che interessa locali spogliatoi, servizi igienici, tutti gli impianti idraulici ed elettrici, le pavimentazioni e l’illuminazione".

Maurizio Costanzo