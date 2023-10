Via Pisana, ancora una spaccata: "E' la seconda volta in meno di un anno"

Firenze, 13 ottobre 2023 - E' stato denunciato per ricettazione e per tentato furto di alcolici un marocchino di 27 anni responsabile del furto messo a segno nella notte tra mercoledì e giovedì in una pelletteria di via Panicale. La polizia di stato ha recuperato portafogli, borse e zaini di pelle.

Il tutto è stato trovato dagli agenti delle volanti intervenuti per un taccheggio in un supermercato di piazza Dalmazia. Secondo quanto ricostruito, giovedì pomeriggio il protagonista della vicenda, un 27enne marocchino, era stato poco prima sorpreso dalla vigilanza privata dell'esercizio mentre cercava di uscire con alcune birre rubate. Non solo. Una volta bloccato dagli agenti è stato trovato con addosso tutto il bottino del colpo nella pelletteria fiorentina. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per ricettazione oltre a quella per il tentato furto degli alcolici.

Intanto non si ferma l'ondata di colpi alle attività: questa notte la banda del tombino ha fatto visita in via Pisana, alla pizzeria Zanfa Bros. "Ci hanno portato via il cassetto della cassa, tre cellulari che usiamo per il lavoro. In meno di un anno è la seconda, siamo veramente demoralizzati" sottolinea uno dei titolari Gianfranco Zanfardino che ha aperto un anno fa. "Questa strada è in mano a piccoli delinquenti, girano con i coltelli in mano.. Purtroppo noi non siamo gli unici nel mirino" conclude.