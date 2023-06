Vacanze estive sempre più vicine: ecco dove andranno i fiorentini

Firenze, 13 giugno 2023 - La maggior parte dei fiorentini questo anno preferirà l'estero e le mete più gettonate sono la Spagna, la Grecia e la Francia. Chi resterà in Italia opterà per la Sicilia ma anche per la Puglia e per le località toscane come l'Isola d'Elba. Tra le grandi riconferme del 2023 – il Giappone in testa – ci sono anche alcune novità come Samarcanda e Namibia. “C'è una grande voglia di viaggiare, i fiorentini questo anno preferiranno località estere meno care rispetto alle mete italiane” sottolinea Giancarlo de Leo, presidente Cna Turismo e direttore di Baiana Tour Operator. In media, secondo i dati Cna, ogni fiorentino spenderà circa il 30% in più rispetto allo scorso anno.

“Sono aumentati i voli ma anche i soggiorni – prosegue – ecco perché tanti stanno optando per mete insolite ancora lontane dal turismo di massa e quindi più economiche. A fare la differenza sono i contenuti: vengono preferite destinazioni che oltre al mare riescono a offrire esperienze e proposte culturali”. Secondo una simulazione di Federconsumatori, i rincari colpiranno principalmente i soggiorni in crociera: i passeggeri dovranno spendere il 21% in più rispetto allo scorso anno. Rincari presenti anche per chi sceglierà una vacanza al mare che segna il +17%. Ma i fiorentini nonostante gli aumenti generalizzati e l'inflazione che continua a erodere le tasche delle famiglie non rinunceranno alla vacanza.

Da quanto emerge dal 22° Holiday Barometer Ipsos-Europ Assistance, quasi uno su due (44%) tra quelli che andranno in vacanza ha in mente un viaggio in un paese straniero per questa estate. I più propensi a uscire dai confini nazionali sono i giovani: nella fascia d’età 18-24 anni quelli che pensano di fare le vacanze all’estero sono il 73%. Nella scelta delle destinazioni, prevalgono le località di mare (63%), ma cresce l’interesse per le città d’arte (26%, +5% rispetto 2022). Aumentano anche le persone che dichiarano di viaggiare da sole (+2% rispetto al 2022).

I dati sono estremamente positivi anche per la Toscana. Secondo le ultime stime dell’Istituto Demoskopika, saranno nella nostra regione 49,8 milioni le presenze (+13,4% rispetto al 2022) con 14 milioni di arrivi (+13,5%). Si tratta di numeri che vanno oltre il trend favorevole a livello nazionale: la media italiana infatti è di un incremento di presenze del 12,2 e di arrivi dell’11,2.