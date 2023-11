Uffizi, l'8 dicembre apertura prolungata fino alle 22

Firenze, 24 novembre 2023 - Orario prolungato alle Gallerie degli Uffizi di Firenze in occasione dell'8 dicembre, Festa dell'Immacolata. Il museo resterà aperto fino alle 22, con ultimo ingresso previsto alle 20,30. Il museo annuncia anche una giornata di studi in memoria di Alessio Monciatti, professore ordinario di storia dell'arte medievale all'Università degli studi del Molise, studioso esperto di Giotto, scomparso quest'anno all'età di 51 anni. L'evento, in programma il 6 dicembre, si terrà nell'auditorium Vasari degli Uffizi e verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del museo.

“Alessio Monciatti - commenta il direttore delle Gallerie Eike Schmidt - aveva un rapporto particolare con gli Uffizi, come testimoniano i suoi tanti scritti riguardanti opere nelle nostre collezioni. Ma qui, nell'auditorium Vasari, il 5 aprile scorso, tenne anche l'ultima sua conferenza prima di lasciarci pochi giorni più tardi, sulle mostre dedicate a Dante. Come meglio commemorare questo grande studioso - conclude Schmidt - se non analizzando con eminenti esperti il suo contributo ai tanti aspetti della museologia e della storia dell'arte medievale".

Maurizio Costanzo