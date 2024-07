Truffa ai turisti con il gioco delle tre carte. Quattro denunce a due passi dal Duomo

Firenze, 18 luglio 2024 - Stavano per truffare l'ennesima coppia di turisti con il gioco delle tre carte ma sono stati bloccati. Mercoledì pomeriggio i carabinieri della Stazione di Firenze Uffizi hanno deferito in stato di libertà tre uomini macedoni e una donna rumena ritenuti responsabili dei reati di esercizio e partecipazione a giochi d’azzardo.

I militari, impegnati in uno specifico servizio teso al contrasto del fenomeno, hanno individuato nella centralissima piazza Duomo il cosiddetto mazziere e i suoi tre complici intenti a truffare gli ignari turisti ai quali prospettavano importanti vincite. I militari hanno quindi interrotto la messinscena. Durante le operazioni sono stati sequestrati i “ferri del mestiere”, ossia un tappetino da pavimento blu, tre scatoline di colore rosso e una pallina di carta e 350 euro in contanti, provento dell’illecita attività. I quattro, che avevano a carico alcuni precedenti di polizia, sono stati quindi deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Firenze.

Da alcuni giorni i giocatori delle tre carte che hanno conquistato anche piazza San Firenze, a due passi da Palazzo Vecchio. Le code di turisti in attesa del proprio turno per tentare la fortuna fanno pensare a un business dell'illegalità che a Firenze sta riscuotendo molto successo. Solo due settimane fa il neonato comitato Borgo San Lorenzo ha affisso in strada volantini in doppia lingua per mettere in guardia i turisti e far capire agli imbroglioni che la zona è socialmente presidiata. I cartelli invitano anche a "fare attenzione". "Non cascate nel tranello. Il giocatore delle 3 scatoline con i falsi giocatori intorno, suoi complici, sono truffatori. Vincono sempre e solo loro" si legge ancora.

Una iniziativa che ha tenuto lontano gli imbroglioni per alcune ore. Da alcuni giorni, invece, i giocatori delle tre carte, hanno occupato piazza San Firenze con decine di visitatori al giorno che vengono letteralmente spennati. Una richiesta di aiuto è stata lanciata anche da Aldo Cursano, presidente Confcommercio Firenze: "L'illegalità sta prendendo il sopravvento. È assurdo che a due passi da piazza Duomo e Palazzo Vecchio si verifichino episodi del genere".